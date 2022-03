Ilustrator Buku Anak Suzy Lee Menangkan Hans Christian Andersen Award

Photo : YONHAP News

Penulis buku anak Korea Selatan Suzy Lee memenangkan penghargaan prestisius the Hans Christian Andersen Award, yang kerap dijuluki hadiah Nobel untuk buku anak.The International Board on Books for Young People (IBBY) mengumumkan kabar ini pada Senin (21/03), bahwa penghargaan kategori ilustrasi buku anak tahun 2022 diberikan kepada Suzy atas kiprah karya-karyanya selama ini.Diumumkan setiap tahunnya, penghargaan Hans Christian Awards dianugerahkan bagi para penulis dan ilustrator buku anak yang konsisten melahirkan karya-karya yang abadi dan penting bagi kekayaan literatur anak-anak. Penghargaan ini mulai diberikan sejak tahun 1956, dan diberikan nama sesuai nama penulis dongeng Denmark legendaris Hans Christian Andersen.Dengan penghargaan ini, Lee menjadi orang Korea Selatan pertama yang memenangkan anugerah ini dalam kategori ilustrator. Sebelumnya pada 2016, Lee juga pernah dinominasikan untuk kategori yang sama namun tidak berhasil memenangkannya.Pada Februari bulan lalu, buku terbaru Lee berjudul "Summer" juga baru saja memenangkan penghargaan dalam ajang Bologna Ragazzi Awards.