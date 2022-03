FDI Investor Korsel Catatkan Rekor Tertinggi pada 2021

Photo : YONHAP News

Sebuah data terbaru menunjukkan bahwa investasi langsung luar negeri atau foreign direct investment (FDI) yang dilakukan oleh para investor Korea Selatan mencatatkan rekor tertinggi baru pada tahun 2021 lalu.Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan pada Rabu (23/03), investasi langsung luar negerti pada tahun lalu tumbuh 32,8 persen dibandingkan setahun sebelumnya mencapai 75,87 miliar dolar AS.Pihak kementerian menerangkan bahwa lonjakan investasi langsung di luar negeri tersebut dipicu oleh pemulihan sektor investasi sejak kuartal kedua tahun lalu karena meredanya kekhwatiran terkait pandemi yang disebabkan oleh distribusi global vaksin COVID-19.Investasi asing luar negeri dilakukan di sektor keuangan dan asuransi senilai 29,32 miliar dolar AS, sektor manufaktur sebesar 18,17 miliar dolar AS, dan sektor real estat sebesar 70,1 miliar dolar AS.Sementara itu, FDI tercatat paling banyak dilakukan di Amerika Utara dengan total investasi senilai 30,29 miliar dolar AS, dan kemudian diikuti oleh investasi di wilayah Asia dan Amerika Latin.Investasi langsung di Amerika Serikat merupakan yang terbesar dengan catatan sekitar 27,5 miliar dolar, melonjak hampir 82 persen dari tahun 2020.