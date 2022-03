China Serukan Upaya Bersama untuk Atasi Masalah Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

China menyerukan upaya bersama dari negara-negara terkait untuk menanggapi peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) Korea Utara yang dilakukan pada hari Kamis (24/03) kemarin.China menekankan pentingnya dialog dan negosiasi untuk menyelesaikan masalah di Semenanjung Korea, namun tidak mengecam peluncuran ICBM Korea Utara.China telah menuntut kompensasi berupa pelonggaran sanksi AS untuk pembongkaran fasilitas uji coba nuklir Punggy-ri di Korea Utara dan penanguhan peluncuran ICBM selama ini.Terdapat analisis yang mengatakan bahwa beban China di masa depan akan semakin besar.Pada 2017 ketika Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir dan meluncurkan ICBM, China menyatakan keprihatinan besar akan hal tersebut dan tidak menentang sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada saat itu.Dalam situasi saat ini, di mana AS memberi tekanan terhadap China dengan adanya aliansi keamanan Quad dan Ocus, diharapkan China akan mengutuk Korea Utara, sekutu tradisionalnya, dan mempertimbangkan untuk bergabung dalam penjatuhan sanksi tambahan.Selain itu, pengaruh AS di Semenanjung Korea diperkirakan akan bertambah dengan penempatan tambahan THAAD akibat ketegangan di Semenanjung Korea yang meningkat karena peluncuran ICBM Korea Utara kali ini,China yang selama ini melakukan kerja sama strategis dengan Rusia dan Korea Utara melawan negara Barat, termasuk AS, kini sedang menghadapi dilema diplomatik akibat serangan Rusia ke Ukraina dan peluncuran ICBM Korea Utara.