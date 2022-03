Yoon Utus Delegasi ke AS untuk Konsultasi Kebijakan

Photo : YONHAP News

Presiden Terpilih Korea Selatan Yoon Suk Yeol akan mengirim delegasi ke Amerika Serikat (AS) pada bulan depan untuk membahas hubungan aliansi bilateral antara kedua negara, isu Korea Utara, dan lainnya.Juru Bicara Yoon, Kim Eun-hye, mengatakan pada hari Minggu (27/03) bahwa Yoon telah memutuskan mengutus delegasi untuk mengadakan konsultasi "komprehensif dan praktis" dengan AS mengenai masalah-masalah besar sebelum peluncuran pemerintahan Yoon.Delegasi tersebut akan dipimpin oleh anggota parlemen Park Jin dari Partai Kekuatan Rakyat dan akan terdiri dari sekitar lima pakar hubungan Korea Selatan dan AS.Juru bicara itu juga mengatakan bahwa delegasi akan dibentuk pada minggu ini dan berangkat ke AS pada April setelah berkonsultasi dengan Washington.Delegasi tersebut dilaporkan akan bertemu dengan pejabat dari pemerintahan Biden, kongres AS, dan wadah pemikir atau think tank.