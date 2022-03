Juru Runding Nuklir Korut dari Korsel, AS, Jepang Adakan Pembicaran Via Telepon

Photo : YONHAP News

Juru runding nuklir Korea Utara dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang mengadakan pembicaraan via telepon untuk membahas peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) Korea Utara.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Senin (28/03) mengungkapkan bahwa Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Roh Kyu-deok telah mengadakan pembicaraan via telepon bersama Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara Sung Kim dan Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi.Ketiga juru runding tersebut mengevaluasi situasi di Semenanjung Korea, termasuk peluncuran ICBM Korea Utara tanggal 24 Maret lalu, dan bertukar pandangan mengenai perkiraan situasi ke depan.Selain itu, ketiganya juga berbagi pandangan bahwa tanggapan tegas dari komunitas internasional diperlukan, sebagaimana peluncuran ICBM Korea Utara telah melanggar sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB, dan memutuskan untuk berkomunikasi dengan erat.