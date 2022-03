Ketua JCS Korsel, AS, dan Jepang Bertemu di Hawaii pada Rabu

Photo : YONHAP News

Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang akan bertemu di Hawaii, AS, pada hari Rabu (30/03) besok.Menurut sumber dan kantor berita Jepang, Kyodo News, Ketua JCS Korea Selatan Won In-choul, Ketua JCS AS Jenderal Mark Milley, dan Ketua JCS Jepang Koji Yamazaki akan bertemu di Hawaii untuk membahas berbagai isu di wilayah Asia-Pasifik.Diperkirakan langkah lanjutan terhadap Korea Utara akan dibahas secara intensif, sebagaimana pertemuan ini digelar setelah peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) Korea Utara yang dilakukan pada tanggal 24 Maret lalu.Sebelum pertemuan tersebut, pertemuan antara Ketua JCS AS dan Jepang lebih dulu digelar pada tanggal 29 Maret untuk membahas masalah China dan Taiwan.