Korsel Percepat Konsultasi IPEF dengan AS

Photo : YONHAP News

Pemerintah berencana untuk mempercepat konsultasi dengan Amerika Serikat tentang Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) dan mengumpulkan pendapat dari para ahli dalam negeri tentang partisipasi Seoul.Menteri Perdagangan Yeo Han-koo mengatakan dalam pertemuan dengan sektor swasta pada hari Selasa (29/03) bahwa inisiatif yang dipimpin AS itu diharapkan dapat memberikan peluang baru bagi Korea Selatan.Yeo menambahkan, pemerintah secara positif mengkaji partisipasi untuk memperkuat kerja sama dalam menstabilkan rantai pasokan dan mengatasi masalah perdagangan baru, seperti transaksi digital.Dia dijadwalkan akan membahas masalah tersebut dalam konferensi video dengan Perwakilan Dagang AS Katherine Tai pada hari Kamis (31/03), sehari setelah pembicaraan dengan Perwakilan AS Ami Bera, ketua bersama Kaukus Kongres AS di Korea Selatan.Pada Oktober lalu, pemerintahan Biden mengusulkan agar Korea Selatan bergabung dalam kerangka kerja tersebut, yang secara luas dianggap sebagai upaya AS untuk melawan pengaruh ekonomi China yang tumbuh di kawasan tersebut.