Suku Bunga Obligasi Pemerintah Naik, Suku Bunga Hipotek Lampaui 6%

Photo : KBS News

Dengan kenaikan suku bunga obligasi pemerintah, suku bunga beberapa pinjaman hipotek dari bank komersial telah melampaui enam persen.Woori Bank adalah yang pertama mengeluarkan produk pinjaman hipotek rumah dengan tingkat bunga di atas enam persen, diikuti oleh Hana Bank dan Nonghyup Bank yang keduanya menawarkan pinjaman serupa dengan besaran bunga di atas lima persen.Ini terjadi sebagaimana suku bunga bank komersial mencerminkan tingkat obligasi pemerintah yang telah meningkat, di tengah rencana kenaikan suku bunga agresif The Fed Amerika Serikat (AS) dalam upaya untuk meredam inflasi di AS yang saat ini berada di level tertinggi dalam 40 tahun.Beban peminjam hipotek diperkirakan akan meningkat dengan adanya indikasi The Fed akan menaikkan suku bunga lebih lanjut, di mana langkah serupa juga akan diikuti oleh Bank Sentral Korea.