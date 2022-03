KOSPI Ditutup di Level 2.746,74

Photo : YONHAP News

Indeks Saham Gabungan Korea Selatan (KOSPI) ditutup pada sesi perdagangan hari Rabu (30/03) dengan mengalami sedikit kenaikan, sejalan dengan berita meredanya kegetangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina.KOSPI naik 5,7 poin atau 0,21 persen, ditutup dalam perdagangan hari ini di level 2.746,74.Di bursa saham, ekspektasi pasar meningkat karena perundingan antara Ukraina dan Rusia dinilai berjalan konstruktif, namun debat mengenai resesi ekonomi berlanjut sehingga mendorong turunnya KOSPI.KOSDAQ yang didominasi oleh saham-saham perusahaan teknologi ditutup di level 939,07, mengalami kenaikan 1,24 poin atau 0,13 persen dari perdagangan sehari sebelumnya.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won menguat 10,20 won terhadap dolar AS, ditutup di angka 1.209,60 won per dolar AS.