KTX Telah Ditumpangi 880 Juta Penumpang Sejak Dioperasikan pada 2004

Photo : YONHAP News

Kereta cepat KTX yang telah beroperasi selama 18 tahun, selama pengoperasiannya telah mengangkut sekitar 880 juta orang penumpang sejak mulai dioperasikan pada 1 April 2004.Perusahaan Kereta Api Korea, KORAIL, pada Kamis (31/03) mengungkapkan bahwa kereta KTX telah beroperasi sepanjang 554,65 juta kilometer dan mengangkut 886,59 juta penumpang selama 18 tahun terakhir.Ini berarti satu warga Korea Selatan telah menggunakan kereta KTX lebih dari 17 kali selama periode tersebut.Kini, jumlah pengoperasian harian KTX pada akhir minggu mencapai 358 kali, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan masa awal pengoeprasiannya, yaitu 132 kali sehari pada akhir pekan.Jumlah stasiun pun telah diperbanyak dari 20 stasiun menjadi 66 stasiun, dan jalurnya pun telah bertambah menjadi 8 jalur, dari awalnya 2 jalur.Hingga tahun 2019, sebanyak 180 ribu orang per hari menggunakan KTX. Namun pada tahun lalu di tengah pandemi COVID-19, jumlah pengguna harian turun ke angka 138 ribu orang.Stasiun Seoul menjadi stasiun dengan penumpang KTX terbanyak, yaitu 55 ribu orang per hari pada tahun lalu, disusul oleh Stasiun Dong Daegu dengan 24 ribu orang dan Stasiun Gwangmyeong dengan 20 ribu orang penumpang per hari.Pada awal pengoperasian KTX, sekitar 85 persen penumpang membeli karcis di loket yang ada di stasiun kereta. Namun saat ini, 85,5 persen penumpang membeli tiket dengan menggunakan aplikasi 'Korail talk'.KORAIL menambahkan bahwa selama 2 tahun terakhir, pihaknya telah mengerahkan 45 kereta dengan gerbong khusus setiap harinya dan telah mengangkut sebanyak 265 ribu orang pendatang dari luar negeri yang tidak memiliki gejala sakit COVID-19.