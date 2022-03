Hyun Bin dan Son Ye-jin Menikah

Photo : YONHAP News

Aktor Hyun Bin dan aktris Son Ye-jin menikah pada hari Kamis (31/03), setelah berpacaran selama dua tahun.Pernikahan berlangsung di Hotel Grand Walkerhill di Seoul pada pukul 16.00. Resepsi pernikahan keduanya diadakan secara pribadi dengan hanya dihadiri oleh para anggota keluarga dan teman dekat.Tidak diungkapkan detail acara, selain bahwa sahabat Hyun Bin, aktor Jang Dong-gun, akan menyampaikan pidato ucapan selamat.Pasangan ini pertama kali bekerja bersama dalam film "The Negotiation" pada tahun 2018, sebelum memainkan berperan sebagai pasangan dalam drama TV mega-populer "Crash Landing on You" yang dirilis pada tahun berikutnya.Setelah berulang kali menyangkal rumor kedekatan keduanya, pasangan itu akhirnya pada 1 Januari tahun lalu mengakui tengah menjalin hubungan asmara.