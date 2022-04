CNN: Korea Utara Mempersiapkan Kemungkinan Uji Coba Nuklir

Photo : KBS News

Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dilaporkan meyakini bahwa Korea Utara telah mulai melakukan persiapan untuk kemungkinan uji coba nuklir.Mengutip lima pejabat AS, CNN melaporkan pada hari Kamis (31/03) bahwa Korea Utara baru-baru ini melanjutkan penggalian terowongan dan kegiatan konstruksi di lokasi uji coba nuklir Punggye-ri.Para pejabat dilaporkan mengatakan bahwa AS dan badan intelijen negara sekutunya menilai bahwa kegiatan penggalian sedang berlangsung di sekitar terowongan yang sebelumnya telah ditutup, dan hal ini akan menjadi langkah penting menuju dimulainya kembali pengujian nuklir.Para pejabat itu mengatakan pihaknya belum dapat memprediksi seberapa cepat rezim Korea Utara akan mampu melakukan tes di lokasi tersebut, menyebut bahwa kerangka waktunya tergantung pada kecepatan pekerjaan yang sedang berlangsung.Pernyataan itu sejalan dengan penilaian militer Korea Selatan baru-baru ini yang mengatakan bahwa Korea Utara tampak sedang memulihkan fasilitas pengujian nuklir tersebut, setelah dihancurkan sebagian pada 4 tahun lalu.Pada April 2018, Korea Utara menghancurkan beberapa terowongan di lokasi uji coba nuklir Punggye-ri dihadapan para jurnalis internasional yang diundang untuk menyaksikan penghancuran tersebut.