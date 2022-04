Korsel dan AS akan Gelar Pertemuan Juru Runding Nuklir Korut di Washington, AS

Photo : KBS News

Juru runding nuklir Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) bertemu untuk mengambil langkah lanjutan menghadapi kemungkinan provokasi tambahan Korea Utara, termasuk persiapan uji coba nuklir.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Roh Kyu-deok akan mengunjungi Washington DC, AS, pada tanggal 4 April untuk bertemu dengan Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara Sung Kim.Ditambahkan pula, juru runding nuklir Korea Utara dari Korea Selatan dan AS akan berbagi evaluasi mengenai situasi di Semenanjung Korea, termasuk peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) Korea Utara dan langkah lanjutan terkait.Roh dilaporkan sebelumnya juga telah mengadakan pembicaraan via telepon dengan Sung Kim pada tanggal 24 Maret, dan terus melanjutkan kerja sama dengan AS dan Jepang, termasuk konsultasi juru runding antara ketiga negara pada 28 Maret lalu.