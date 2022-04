Delegasi Yoon Tiba di AS untuk Konsultasi Kebijakan

Photo : YONHAP News

Delegasi yang diutus oleh Presiden Terpilih Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk melaksanakan konsultasi kebijakan dengan para pejabat Amerika Serikat (AS) telah tiba di Washington D.C. pada Minggu (03/04) dan memulai agenda kunjungannya.Kepala delegasi Park Jin mengatakan bahwa delegasi tersebut akan mengadakan diskusi mendalam dengan pihak AS mengenai cara untuk meningkatkan aliansi strategis antara kedua negara, mengingat kondisi keamanan di Semenanjung Korea yang semakin serius akibat peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) Korea Utara baru-baru ini.Park mengatakan Presiden Terpilih Yoon meminta delegasi itu untuk mengadakan konsultasi kebijakan yang substansial dengan AS mengenai isu-isu regional dan global, sehingga keduanya dapat memperdalam persekutuan yang strategis dan komprehensif.Delegasi itu dilaporkan akan menyampaikan surat Presiden Terpilih Yoon kepada Presiden AS Joe Biden dalam perjalanan selama seminggu tersebut, dan diharapkan juga akan melakukan diskusi terkait pelaksanaan pertemuan tingkat tinggi pertama antara kedua pemimpin negara di bawah masa pemerintahan Korea Selatan yang baru.Delegasi tersebut juga dijadwalkan akan mengadakan serangkaian pertemuan dengan sejumlah pejabat dari pemerintahan Biden, parlemen, dan wadah pemikir AS.