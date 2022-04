BTS Belum Berhasil Bawa Pulang Piala Grammy 2022

Photo : YONHAP News

Boyband asal Korea Selatan BTS gagal membawa pulang penghargaan di ajang penghargaan musik tahunan bergengsi Amerika Serikat (AS) Grammy Awards untuk kedua kalinya.Dalam ajang Grammy Awards ke-64 yang digelar di Las Vegas, AS, pada Minggu (03/04) waktu setempat, BTS dinominasikan untuk Penampilan Duo atau Grup Pop Terbaik dengan lagunya "Butter".Namun penghargaan dalam kategori tersebut dimenangkan oleh Doja Cat dan SZA dengan lagu 'Kiss Me More".Dalam ajang Grammy Awards ke-63 tahun lalu, BTS juga mendapatkan nominasi sebagai musisi Korea Selatan pertama di kategori yang sama untuk lagu "Dynamite".Sementara itu, BTS dijadwalkan akan mengadakan konser secara langsung di Allegiant Stadium, Las Vegas, pada 15 dan 16 April.