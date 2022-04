Tanggapi Peluncuran ICBM Korut, Korsel dan AS Siapkan Pengajuan Resolusi Baru Dewan Keamanan PBB

Photo : KBS News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menyatakan pihaknya akan mengajukan resolusi baru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) Korea Utara tekini.Juru Runding Nuklir Korea Utara dari Korea Selatan Roh Kyu-deok dan Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara Sung Kim mengatakan pihaknya akan menyamakan pandangan untuk mengajukan resolusi Dewan Keamanan PBB guna mengambil langkah yang kuat terhadap Korea Utara.Sung Kim menekankan bahwa dunia internasional, termasuk AS, masih terbuka untuk memecahkan masalah melalui diplomasi, sehingga semua keputusan mengenai hal ke depan tergantung pada Korea Utara.Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa Sung Kim akan membahas agenda terkait Korea Utara di dalam pertemuan dengan Utusan Khusus China untuk Urusan Semenanjung Korea Liu Xiaoming.Sebelumnya, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengungkapkan bahwa AS harus mengadakan pertemuan dengan Liu Xiaoming untuk membujuk Korea Utara kembali ke meja perundingan.Namun, Kementerian Luar Negeri AS tidak memberi informasi terperinci kapan pertemuan tersebut akan dilaksanakan.Sementara itu, dideteksi adanya pergerakan Korea Utara untuk melanjutkan uji coba nuklir, sehingga situasi saat ini menjadi semakin serius.