Korsel dan AS Tingkatkan Hubungan Aliansi yang Strategis dan Komprehensif

Photo : YONHAP News

Delegasi yang diutus oleh Presiden Terpilih Korea Selatan Yoon Suk Yeol untuk melaksanakan konsultasi kebijakan dengan para pejabat Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa Korea Selatan dan AS telah menyamakan pandangan untuk meningkatkan hubungan kedua negara ke aliansi strategis yang komprehensif.Ketua delegasi, Park Jin, mengatakan bahwa pihaknya bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman di Washington DC dan telah menyampaikan pandangan Presiden Terpilih Yoon kepada pihak AS.Selain itu, kedua pihak menyepakati untuk melanjutkan kerja sama antara kedua negara dalam menghadapi provokasi Korea Utaea menjelang pergantian pemerintahan Korea Selatan.Delegasi Korea Selatan menyampaikan kebijakan Presiden Terpilih Yoon terhadap Korea Utara yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea melalui denuklirisasi yang lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah (CVID).Park mengatakan bahwa keduanya sepaham mengenai pengoperasian badan konsultasi antara kedua negara untuk menghadapi ancaman nuklir Korea Utara.Pihaknya juga menyampaikan undangan kunjungan Presiden Joe Biden ke Korea Selatan di sela-sela kunjungannya ke negara-negara Asia, dan AS mengatakan pihaknya tengah melakukan pertimbangan mengenai berbagai hal.