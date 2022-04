Korsel Perluas Layanan Penerbangan Internasional Secara Signifikan Mulai Mei

Photo : YONHAP News

Layanan pesawat penumpang Korea Selatan tujuan luar negeri akan diperluas secara signifikan mulai bulan depan sehubungan dengan upaya berkelanjutan untuk melonggarkan aturan pencegahan COVID-19.Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi mengatakan pada hari Rabu (06/04) bahwa pihaknya bersama otoritas kesehatan sepakat untuk mendorong pemulihan layanan penerbangan internasional secara bertahap dengan tujuan untuk memperluas layanan hingga 50 persen atau lebih dari tingkat layanan di tahun 2019 pada akhir tahun.Rencana normalisasi akan dilaksanakan dalam tiga tahap.Tahap pertama akan dilaksanakan pada Mei dan Juni melalui penambahan jumlah penerbangan internasional reguler per minggu sebanyak 100 penerbangan setiap bulan.Tingkat layanan saat ini sebanyak 420 penerbangan per minggu, hanya 8,9 persen dari tingkat layanan sebelum pandemi dimulai.Di tahap pertama, jumlah layanan penerbangan internasional diharapkan akan mencapai 620 penerbangan per minggu pada Juni.Tahap kedua akan diterapkan mulai Juli hingga pandemi COVID-19 berubah menjadi endemik, yang diharapkan akan terwujud pada November mendatang. Dalam tahap ini, jumlah penerbangan internasional reguler per minggu akan bertambah 300 penerbangan setiap bulan.Dengan demikian, jumlah layanan penerbangan internasional diharapkan akan mencapai 2.420 penerbangan per minggu pada November, atau 51 persen dari tingkat layanan di tahun 2019.Di bawah tahap ketiga, saat pandemi COVID-19 telah menjadi endemik, pemerintah akan menargetkan pemulihan layanan penerbangan secara penuh.