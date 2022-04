AS Terus Berkonsultasi dengan Korea Selatan Mengenai Kesiapan Pertahanan yang Dibutuhkan

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan pada hari Rabu (06/04) bahwa pihaknya terus berkonsultasi dengan Korea Selatan mengenai kesiapan pertahanan yang dibutuhkan.Juru Bicara Kementerian John Kirby membuat pernyataan tersebut dalam sebuah konferensi pers ketika ditanya mengenai kemungkinan AS mengerahkan aset militer strategis ke Korea Selatan untuk mencegah provokasi Korea Utara.Pada prinsipnya, juru bicara itu menekankan pentingnya postur kesiapan, namun dia menolak memberikan jawaban spesifik atas pertanyaan tersebut.Dia mengatakan bahwa AS akan terus bekerja sama dengan Korea Selatan untuk memastikan bahwa kemampuan sekutunya tersebut sesuai dengan ancaman yang timbul dan kemajuan program rudal balistik Korea Utara.Kirby menambahkan bahwa dia tidak akan memberikan semua rincian mengenai hal tersebut, tetapi dikatakannya bahwa AS terus mengevaluasi kesiapan yang dibutuhkan, di mana hal tersebut memerlukan konsultasi yang terus-menerus bersama Korea Selatan.