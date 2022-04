Utusan Nuklir AS: Korut Kemungkinan Lakukan Uji Coba Nuklir untuk Hari Peringatan 15 April

Photo : YONHAP News

Perwakilan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Korea Utara, Sung Kim, mengatakan bahwa Pyongyang kemungkinan merencanakan peluncuran rudal lain atau uji coba nuklir pada hari libur tanggal 15 April.Utusan nuklir top AS itu membuat pernyataan tersebut kepada wartawan pada hari Rabu (06/04) ketika ditanya mengenai kekhawatiran akan kemungkinan Korea Utara mengambil tindakan provokatif pada hari peringatan 110 tahun kelahiran pendiri Korea Utara, Kim Il-sung.Dalam pengarahan singkat melalui telepon, Kim mengatakan bahwa dia tidak ingin terlalu banyak berspekulasi, namun dapat saja terjadi peluncuran rudal lain atau uji coba nuklir.Kim menambahkan bahwa yang terpenting adalah AS, dalam kerja sama dan koordinasi dengan negara-negara sekutu dan mitranya, siap untuk menghadapi kemungkinan apapun yang dilakukan Korea Utara.Dia menekankan bahwa AS berharap Korea Utara akan menahan diri dari provokasi lebih lanjut, dan menegaskan kembali bahwa AS tetap terbuka untuk diplomasi dan dialog dengan Korea Utara.Terkait hal ini, Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman mengumumkan bahwa diperkirakan akan lebih banyak uji yang akan dilakukan oleh Korea Utara, dan dia mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat bersedia untuk mengambil "tindakan keras" terhadap provokasi Korea Utara.Dia melanjutkan bahwa AS merespons dengan kuat untuk memberi tahu kepada Korea Utara bahwa rezim itu tidak dapat bertahan di jalur saat ini tanpa menghadapi konsekuensi. Dikatakannya bahwa AS akan mengambil tindakan tegas yang menunjukkan "pencegahan yang kredibel" terhadap serangan apapun dari Korea Utara.