Kemhan Korsel Sesuaikan Jadwal Relokasi Kantor dengan Latihan Militer Gabungan Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan memulai relokasi kantor pada Kamis (07/04), setelah dana cadangan untuk relokasi Kantor Kepresidenan disetujui.Otoritas militer mengatakan kantor kepala Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan akan direlokasi setelah latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) yang dijadwalkan pada pertengahan hingga akhir bulan April ini.Dilaporkan bahwa kantor-kantor di lantai 5 hingga 10 di gedung utama Kementerian Pertahanan akan terlebih dahulu dipindahkan.Kantor reformasi pertahanan dan kantor manajemen kekuatan militer akan pindah ke gedung baru kantor Kementerian Pertahanan, sementara kantor kesehatan dan kesejahteraan akan dipindahkan ke gedung kantor layanan pendukung di dalam kompleks perkantoran Kementerian Pertahanan.Namun, yang menjadi masalah adalah jadwal relokasi kantor-kantor tersebut bertepatan dengan jadwal latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS untuk semester pertama tahun ini.Korea Selatan dan AS akan melakukan latihan staf manajemen krisis selama empat hari mulai tanggal 12 April dan pelatihan utama dari tanggal 18 hingga 28 April.Oleh karena itu, kantor-kantor utama di lantai 2 hingga 4 di gedung Kementerian Pertahanan akan direlokasi setelah tanggal 28 April, usai serangkaian latihan militer tersebut.Berdasarkan rencana kementerian, renovasi gedung utama kantor Kementerian Pertahanan yang akan dijadikan Kantor Kepresidenan dan kantor sekretaris presiden yang baru akan dimulai pada akhir bulan ini.Mengenai celah keamanan selama masa pelatihan, pihak militer mengatakan tidak ada masalah dalam menjaga postur kesiapan karena departemen operasional yang mengikuti pelatihan tidak pindah.