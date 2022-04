Yoon Suk Yeol Kunjungi Pangkalan Angkatan Darat AS di Pyeongtaek

Photo : YONHAP News

Presiden Terpilih Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada hari Kamis (07/04) mengunjungi Camp Humphreys, pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) di Pyeongtaek, Provinsi Gyeonggido, untuk membahas kesiapan pertahanan pasukan gabungan AS dan Korea Selatan.Yoon bertemu dengan Komandan Pasukan AS Korea (USFK) dan Komando Pasukan Gabungan (CFC) Korea Selatan-AS, Paul LaCamera, serta Wakil Komandan CFC, Kim Seung-kyum, untuk membahas postur pertahanan bersama Korea Selatan-AS terhadap ancaman Korea Utara setelah uji coba rudal balistik antar-benua (ICBM) baru-baru ini.Mereka juga kemungkinan telah menyebut perihal relokasi Kantor Kepresidenan Korea Selatan ke Yongsan dan Komando Pasukan Gabungan Korea Selatan-AS ke Pyeongtaek, serta pengembalian lebih awal atas pangkalan militer AS di Yongsan ke pihak Korea Selatan.Sebelumnya, mantan-mantan presiden Korea Selatan, termasuk Presiden Park Geun-hye, telah mengunjungi Komando Pasukan Gabungan Korea Selatan-AS saat menjadi Presiden Terpilih, tetapi kunjungan Presiden Terpilih Yoon ke kamp Angkatan Darat AS adalah peristiwa yang cukup langka.Juru Bicara Yoon, Bae Hyun-jin, mengatakan bahwa Yoon mengunjungi pabrik semikonduktor Samsung Electronics di Pyeongtaek sebelum melakukan kunjungan ke Camp Humphreys. Di sana, Yoon bersumpah akan lebih mendorong kemajuan industri teknologi canggih, seperti industri semikonduktor, sembari mengakui industri tersebut sebagai pusat masa depan pertumbuhan Korea Selatan.