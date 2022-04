Photo : YONHAP News

Boyband asal Korea Selatan BTS menggelar konser megah di kota pusat hiburan terbesar di dunia, Las Vegas, Amerika Serikat (AS) pada 8 dan 9 April waktu setempat.Lagu-lagu BTS diputar di seluruh penjuru kota dan para pengunjung menikmati makanan Korea yang disajikan di restoran favorit BTS.Sorak-sorai penggemar mengguncang tempat konser dan sinar matahari yang bersinar menandai dimulainya pertunjukan BTS.Panggung BTS dan para penggemarnya, Army, dari seluruh dunia membuat konser itu menjadi konser terbaik di Las Vegas.Selain konser Permission to Dance on Stage di Las Vegas yang digelar pada 8 dan 9 April, BTS akan melanjutkan konser pada 15 dan 16 April, yang dilaporkan semua tiket telah terjual habis.Diperkirakan total penonton konser BTS selama empat hari tersebut akan mencapai setidaknya 200 ribu orang, sebagaimana konser yang diadakan pada 8 April telah ditonton secara langsung oleh 50 ribu orang.Las Vegas yang menjadi lokasi konser ’Permission to Dance on Stage-Las Vegas’ dipenuhi dengan suasana festival BTS.Air Mancur Bellagio, salah satu dari tiga pertunjukan air mancur terbesar di dunia, menyemburkan air seiring melodi lagu hit BTS.Pengunjung yang berada di sekitar air mancur pun merespons dengan bertepuk tangan dan menari bersama diringi lagu BTS.Di restoran sebuah hotel mewah di Las Vegas, disajikan menu khusus makanan Korea yang sering dinikmati oleh para anggota BTS.Yang menjadi perhatian saat ini adalah bagaimana konser, seperti konser BTS, dapat mendorong dimulainya budaya konser yang baru, di mana penyelenggara konser serta kota tempat konser diadakan bisa menikmati keuntungan ekonomi, selain memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para penggemar.