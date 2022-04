Biden Kunjungi Jepang pada Mei, Terdapat Kemungkinan KTT Biden-Yoon

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mengisyaratkan akan mengunjungi Jepang pada bulan depan untuk menghadiri pertemuan para pemimpin negara-negara anggota Quad.Menurut Reuters, Biden mengatakan kepada Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pembicaraan puncak secara virtual pada hari Senin (11/04) bahwa dia berharap dapat bertemu dengan Modi di Jepang untuk pertemuan Quad pada sekitar 24 Mei.Quad terdiri dari AS, India, Jepang, dan Australia.Dalam pembicaraan virtual pada bulan Maret, para pemimpin anggota Quad sepakat untuk mengadakan pertemuan langsung di Jepang pada musim semi ini, tetapi tanggal tepatnya belum diumumkan.Terdapat spekulasi bahwa jika Biden mengunjungi Jepang pada 24 Mei seperti yang disebutkan, maka terdapat kemungkinan dia juga akan mengunjungi Korea Selatan dan mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden Terpilih Yoon Suk Yeol, yang pelantikannya sebagai presiden akan dilakukan pada 10 Mei.Jika pertemuan tingkat tinggi itu terwujud, maka akan menjadi pertemuan puncak pertama antara Presiden Korea Selatan yang baru dan Presiden AS.