KOSPI Ditutup Turun Selama 2 Hari Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Indeks Saham Gabungan Korea (KOSPI) mengalami penurunan selama dua hari berturut-turut.KOSPI pda hari Selasa (12/04) ditutup di 2.666,76, level terendah sejak tanggal 16 Maret, dengan mengalami penurunan 26,34 poin dibandingkan sehari sebelumnya akibat kekhawatiran akan inflasi, sentimen negatif terkait penyebaran COVID-19 di China, dan lainnya.KOSDAQ juga turun 0,87 persen atau 8,01 poin, ditutup di level 913,82.Sementara itu, di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won terhadap dolar AS menguat 3,1 won, mengakhiri perdagangan hari ini di angka 1.2360,20 won per dolar AS.