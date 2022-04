Photo : YONHAP News

Hak cipta novel berjudul "Cursed Bunny" karya penulis Korea Selatan Chung Bora, yang dinominasikan untuk penghargaan International Booker Prize 2022, telah dibeli oleh Hachette Book Group, sebuah grup perusahaan penerbitan besar di Amerika Serikat.Green Book Agency, yang bertanggung-jawab untuk penjualan hak cipta novel "Cursed Bunny", mengumumkan pada Rabu (13/04) bahwa novel tersebut telah menyepakati kontrak senilai 30 ribu dolar AS, dengan Algonquin, anak perusahaan Hachette Book Group.Kontrak tersebut meliputi hak cipta untuk e-book, audiobook, dan buku kertas.Hachette Book Group yang berbasis di New York merupakan grup perusahaan penerbitan dan distributor besar, di mana lebih dari 1.600 buku, termasuk buku digital, diterbitkan setiap tahunnya.Novel "Cursed Bunny" juga bersiap untuk menyepakati kontrak dengan perusahaan-perusahaan penerbitan di 15 negara, termasuk Inggris, Jepang, China, Spanyol, Indonesia, dan Polandia.Novel yang diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Anton Hur, warga Swedia berdarah Korea, tersebut masuk dalam enam karya yang dinominasikan untuk penghargaan International Booker Prize 2022.