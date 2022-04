PBB Bebaskan Sanksi Bagi LSM Korsel dalam Proyek Bantuan Mesin Pembuat Briket untuk Korut

Photo : YONHAP News

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan untuk membebaskan sanksi bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM) Korea Selatan yang melaksanakan proyek bantuan mesin pembuat briket untuk Korea Utara.Komite ​PBB terkait Sanksi terhadap Korea Utara dalam sebuah surat yang diunggah dalam laman situsnya menyatakan bahwa pihaknya pada 5 April mengizinkan pengiriman mesin pembuat briket ke Korea Utara sesuai permintaan LSM Korea Selatan bernama The Briquette Sharing Movement of Warm Korean Love.Komite tersebut menerangkan bahwa izin ini diberikan untuk mencegah infeksi penyakit yang ditularkan melalui air dan makanan bagi penduduk rentan Korut yang tinggal di Goseong, Gangwon, Korea Utara.Keputusan komite itu tampaknya didasarkan pada pertimbangan bahwa penyakit menular tersebut dapat dicegah apabila air dan makanan dipanaskan sebelum dikonsumsi.Adapun menurut keterangan LSM Korsel terakir, sejumlah 173 jenis komponen mesin ini akan dikirim dari Pelabuhan Busan, Korea Selatan ke Pelabuhan Wonsan, Korea Utara.LSM ini juga memperkirakan sebanyak 14 ribu rumah tangga di daerah Onjeong, Samilpo, dan Goseong akan memanfaatkan bantuan ini.Pembebasan sanksi tersebut akan berlaku selama 12 bulan sejak hari pemberian izin, adapun barang bantuan ini juga harus dikirim secara sekaligus.LSM The Briquette Sharing Movement of Warm Korean Love sendiri didirikan pada tahun 2004, dan sebelumnya pernah memberikan bantuan briket ke daerah Gunung Geumgangsan dan Gaesong.