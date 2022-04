Bank Sentral Korea Naikkan Suku Bunga Acuan Sebesar 0,25 Persen

Photo : YONHAP News

Bank Sentral Korea (BOK) resmi menaikkan suku bunga acuan ke angka 1,5 persen per tahun.BOK mengumumkan kebijakan ini dalam rapat Komite Kebijakan Moneter pada Kamis (14/04), dan menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 persen dari angka sebelumnya.Suku bunga acuan yang turun hingga 0,5 persen sejak krisis COVID-19 telah mengalami kenaikan sebesar satu persen melalui empat kali kenaikan pada Agustus dan November tahun lalu serta Januari dan April tahun ini.Penyebab utama kenaikan suku bunga acuan ini adalah lonjakan harga barang di dalam negeri Korea Selatan.Kenaikan harga konsumen di Korea Selatan bulan Maret melebihi 4 persen untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir dan menurut BOK, angka itu akan berusaha dipertahankan untuk sementara waktu.Selain penyebab itu, kebijakan ini juga dipengaruhi The Fed Amerika Serikat yang mengisyaratkan kenaikan suku bunga acuan yang lebih cepat.BOK menilai kesenjangan perlu diperluas untuk mencegah pelemahan nilai mata uang Korea dan pengeluaran modal akibat inversi suku bunga acuan ke depan, jika AS menaikkan suku bunga acuan dengan cepat.Pada rapat bulan Februari yang memutuskan pembekuan suku bunga acuan, Komite Kebijakan Moneter menegaskan perlunya kenaikan tambahan suku bunga acuan ke depan dengan alasan lonjakan harga barang.