Komando Armada ke-7 AS: Pengiriman Kapal Induk Bertenaga Nuklir Tidak Dilandasi Niat Musuhi Korut

Photo : YONHAP News

Komando Armada ke-7 Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya tidak memiliki niat permusuhan terhadap Korea Utara sehubungan pengiriman kapal induk bertenaga nuklir Abraham Lincoln bertonase 100 ribu ton ke laut lepas di Laut Timur.Pihak Komando Armada ke-7 menjawab Voice of America (VOA) pada Kamis (14/04), bahwa sebagaimana telah dikemukakan Kementerian Pertahanan AS sebelumnya, AS tidak berniat bermusuhan dengan Korea Utara dan mendukung dialog dan keterlibatan antara dua Korea.Komando Armada ke-7 menjelaskan bahwa kapal Lincoln tengah bertugas menggelar operasi bilateral dengan Pasukan Bela Diri Maritim Jepang di Laut Timur. Adapun latihan rutin itu untuk mengonfirmasi perjanjian AS dengan negara sekutu dan mitranya demi pertahanan Indo Pasifik yang bebas dan terbuka.Komando Armada ke-7 juga menambahkan bahwa semua negara telah memahami Angkatan Laut AS selalu berupaya memenuhi peraturan internasional untuk mempertahankan keamanan maritim.Terkait absennya Angkatan Laut Korea Selatan dalam latihan kali ini, Komando Armada ke-7 AS mengatakan hal itu seharusnya ditanyakan kepada pihak Korsel. Adapun AS selalu mencari kesempatan untuk melakukan latihan bersama dengan semua negara sekutu dan mitranya.Sebelumnya, sebagian pihak menilai aksi Angkatan Laut AS menggelar latihan di sekitar Semenanjung Korea ini adalah sebagai peringatan bagi Korea Utara terkait aktivitas uji coba nuklirnya akhir-akhir ini.