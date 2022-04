Utusan Khusus AS untuk Korut Akan Kunjungi Korsel Pekan Depan

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyampaikan Utusan Khusus AS untuk Korea Utara, Sung Kim, akan kunjungi Korea Selatan pada pekan depan.Kemlu AS menyampaikan hal ini pada Kamis (14/04) bahwa Kim akan berkunjung pada Senin hingga Jumat pekan depan untuk bertemu dengan sejawatnya dari Korsel, Noh Kyu-duk dan beberapa pejabat senior lainnya.Kementerian juga menyampaikan bahwa selama kunjungan, Kim dan sejawatnya akan berdiskusi terkait situasi di Semenanjung Korea, termasuk respon komunitas internasional terhadap peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) milik Korut baru-baru ini.Adapun Wakil Utusan Khusus AS untuk Korut, Jung Park, juga akan menemani Kim selama kunjungan ini.Kemlu AS menyatakan bahwa rencana kunjungan ini menegaskan komitmen aliansi untuk mengukuhkan kerjasama terkait isu-isu Korea Utara dengan tujuan mempercepat denuklirisasi total dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea.Kim juga diprediksikan akan bertemu dengan para pejabat senior baik dari pemerintahan Moon Jae-in saat ini dan juga pemerintahan mendatang Yoon Suk-yeol guna mengkoordinasikan kebijakan terkait Korea Utara.Sementara itu, Kemlu AS juga menyatakan bahwa negaranya terus memonitor dengan seksama aktivitas Korea Utara atas kemungkinan provokasi lebih lanjut menyambut ulang tahun ke-110 mendiang pendiri Korut Kim Il-sung pada Jumat (15/04).Juru Bicara Kemlu AS, Ned Price, menyampaikan hal ini pada pengarahan pers hari Kamis (14/04) bahwa Korut kerap menggunakan hari libur dan hari besar lainnya saat meluncurkan provokasi.Price juga menyebutkan bahwa kebiasaan itulah yang membuat AS berjaga-jaga atas setiap kemungkinan provokasi lebih lanjut.Sebelumnya pada pekan lalu, Utusan Khusus AS untuk Korut, Sung Kim, juga menyatakan bahwa Pyongyang kemungkinan telah merencanakan peluncuran rudal atau uji coba nuklir lainnya selama hari libur tanggal 15 April.Price menyatakan kembali bahwa Kim dan wakilnya Jung Park akan berkunjung ke Korsel pekan depan untuk mendiskusikan situasi terakhir di Semenanjung Korea, termasuk respon komunitas internasional terkait peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) Korut baru-baru ini.