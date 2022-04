Kepala Staf Gabungan Korsel dan Komandan Pasukan Gabungan AS Bertemu di USS Abraham Lincoln

Photo : YONHAP News

Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan Won In-choul dan Komandan Komando Pasukan Gabungan (CFC) AS Jenderal Paul LaCamera bertemu di kapal induk USS Abraham Lincoln yang tengah berada di perairan Laut Timur.Menurut beberapa sumber militer, keduanya telah mengadakan pembicaraan di kapal tersebut pada hari Kamis (14/04).Pertemuan tersebut dilaksanakan secara tertutup antara Korea Selatan dan AS sehari sebelum hari ulang tahun ke-110 Kim Il-sung, sehingga diperkirakan keduanya bertukar pandangan mengenai situasi Korea Utara.Kapal USS Abraham Lincoln sendiri masuk ke perairan Laut Timur pada 12 April lalu, untuk menggelar latihan militer bersama Angkatan Laut Pasukan Bela Diri Jepang.Meski demikian, latihan militer gabungan antara armada AS dengan Angkatan Laut Korea Selatan sendiri masih belum dapat dipastikan.Masuknya kapal induk AS ke perairan Laut Timur tersebut merupakan kali pertama dalam 4 tahun 5 bulan terakhir sejak November 2017 lalu.