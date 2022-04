Lebih dari 620.000 Penggemar Hadiri Konser BTS di Las Vegas

Photo : YONHAP News

Lebih dari 620 ribu penggemar menghadiri rangkaian konser grup K-pop global BTS di Las Vegas, Amerika Serikat, secara langsung maupun virtual.Menurut manajemen mereka, Big Hit Music, total 200 ribu orang menghadiri empat konser BTS pada tanggal 8, 9, 15 dan 16 April yang bertajuk "BTS Permission to Dance on Stage – Las Vegas" di Stadion Allegiant.Lebih dari 22 ribu penonton lainnya berkumpul untuk menyaksikan keempat konser tersebut dari layar lebar di MGM Grand Garden Arena, sementara 402 ribu orang dilaporkan menonton konser terakhir BTS secara online di 182 negara dan daerah.Hingga kini, sekitar empat juta penonton secara online dan offline telah menyaksikan 12 konser "Permission to Dance on Stage", yang membawa mereka ke Seoul, Los Angeles dan Las Vegas.Selain itu, dalam konser terakhir pada hari Minggu (17/04) di Las Vegas dan melalui platform komunitas penggemar, Weverse, BTS mengumumkan tanggal perilisan album mereka berikutnya, yaitu 10 Juni.