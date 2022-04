CDC AS Hapus Korea Selatan dari Daftar 'Jangan Bepergian'

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) telah menurunkan level peringatan perjalanan untuk Korea Selatan sebanyak satu tingkat ke level tertinggi kedua.Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS menghapus sekitar 90 negara, termasuk Korea Selatan, dari daftar "Jangan Bepergian", yang merupakan level tertinggi dalam sistem peringatan perjalanan empat tingkat yang diterapkan.Langkah ini dilakukan sekitar dua bulan setelah CDC menaikkan peringatan perjalanan ke Korea Selatan ke Level Empat, dengan mengutip jumlah kasus COVID-19 yang "sangat tinggi".Menurut perhitungan CDC, negara-negara dianggap memiliki tingkat COVID-19 "sangat tinggi" ketika negara tersebut melaporkan lebih dari 500 kasus baru per 100 ribu orang selama 28 hari terakhir.Namun, CDC menurunkan peringatan perjalanan untuk Korea Selatan kembali ke Level Tiga, di mana para pelancong yang tidak divaksinasi dengan dosis penuh disarankan untuk "menghindari perjalanan" ke negara-negara tersebut.Pembaruan terkini itu dilaporkan merupakan bagian dari revisi sistem peringatan perjalanan CDC.