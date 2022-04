Utusan Nuklir Korut dari Korsel dan AS Bertemu pada Senin

Photo : YONHAP News

Utusan Nuklir Koera Utara dari Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) bertemu pada hari Senin (18/04) dan menyatakan pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap provokasi lanjutan Korea Utara di masa depan.Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Roh Kyu-deok mengadakan pertemuan dengan Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara Sung Kim di Korea Selatan, dua minggu setelah pertemuan di Washington pada tanggal 4 April lalu.Roh mengatakan bahwa situasi di Semenanjung Korea saat ini sensitif, serta menambahkan bahwa dia dan Sung Kim telah bertukar pandangan mengenai peningkatan kemungkinan tindakan Korea Utara yang meningkatkan ketegangan.Ditambahkan pula, Korea Selatan dan AS akan mengambil langkah tegas dan kuat berdasarkan kerja sama yang erat antara keduanya, apabila Korea Utara mengambil tindakan yang melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM).Sung Kim mengatakan bahwa kedua pihak telah menegaskan kembali posisi kedua negara mengenai tindakan Korea Utara yang meningkatkan ketegangan akhir-akhir ini, dan menyamakan pendapat untuk mengambil langkah tegas atas tindakan yang menimbulkan ketidakstabilan.Selain itu, keduanya juga sepakat akan perlunya menjaga kemampuan pencegahan yang kuat di Semenanjung Korea, sehingga diperlukannya pelaksanaan latihan militer gabungan antara kedua negara sekutu tersebut.Namun demikian, pintu dialog tanpa persyaratan apapun dengan Korea Utara dikatakan tetap selalu terbuka.Sementara itu, Sung Kim mengungkapkan bahwa kunjungan kali ini menunjukkan tekad kuat AS untuk melindungi keamanan negara aliansinya, termasuk Korea Selatan.Ditambahkan pula, AS berharap kerja sama yang erat akan terus berlangsung bersama Roh di masa transisi pemerintahaan saat ini ataupun bersama tim baru di bawah pemerintahaan Korea Selatan yang berikutnya.Selain itu, keduanya dilaporkan membahas langkah lanjutan terkait resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara, di tengah kemungkinan provokasi tambahan dari Korea Utara untuk memprotes latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS.Sung Kim dijadwalkan bertemu dengan Menteri Unifikasi Korea Selatan Lee In-young dan Wakil Menteri Unifikasi Choi Young-joon pada hari Selasa (19/04).