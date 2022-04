BTS Kembali ke Korsel setelah Konser di Las Vegas

Photo : YONHAP News

Para anggota boyband Korea Selatan BTS, kecuali RM, dikabarkan telah kembali ke Korea Selatan setelah menyelesaikan rangkaian konser di Las Vegas, Amerika Serikat (AS), pada hari Selasa (19/04), tiga minggu sejak mereka berangkat ke AS pada tanggal 28 Maret lalu.Para anggota BTS menyampaikan terima kasih kepada penggemar menreka, yagn disebut Army, dan menyampaikan mereka akan beristirahat sejenak sebelum kemudian mulai mempersiapkan album baru.Dalam konser terakhir 'BTS Permission to Dance On Stage - Las Vegas', BTS mempbulikasikan tanggal comeback mereka kepada para penggemar, yaitu tanggal 10 Juni 2022.Walaupun belum diungkapkan rincian rencananya, namun perusahaan manajemen Big Hit Music mengatakan album baru BTS akan menjadi sebuah lembaran baru.Ini akan menjadi pertama kalinya BTS merilis album fisik setelah sekitar 11 bulan sejak CD single yang memuat lagu 'Butter' dirilis pada Juli tahun lalu.Dilaporkan bahwa rincian terkait album baru tersebut akan dipublikasikan dalam waktu dekat.