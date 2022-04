Kirby: CPX Korsel-AS adalah Pemenuhan Janji AS untuk Melindungi Korsel

Photo : YONHAP News

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) John Kirby mengkritik Korea Utara yang menanggapi tawaran AS untuk berdialog tanpa syarat dengan melakukan lebih banyak uji coba rudal.Kirby pada hari Senin (18/04) waktu setempat mengatakan bahwa cara terbaik untuk mencapai denuklirisasi di Semenanjung Korea adalah diplomasi.Ditambahkannya, pemerintahan Joe Biden tetap bersedia untuk berdialog dengan Korea Utara tanpa persyaratan apapun, namun Korea Utara membalas tawaran tersebut dengan melakukan lebih banyak uji coba.Kirby mengatakan bahwa Korea Utara terus menjalankan program pengembangan nuklir yang melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan AS mendesak Korea Utara untuk menghentikan provokasinya.Dia juga menyebut bahwa Korea Selatan, Jepang, dan Filipina adalah negara aliansi AS, serta Latihan Pos Komando (CPX) yang dilakukan antara Korea Selatan dan AS menunjukkan keseriusan AS akan kewajibannya untuk melindungi Korea Selatan.Dia menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan analisis mengenai uji tembak senjata taktis baru Korea Utara yang diluncurkan pada tanggal 16 April.