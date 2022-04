Menlu Korsel Bertemu dengan Utusan Nuklir Korut dari AS

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong bertemu dengan Perwakilan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Kebijakan Korea Utara Sung Kim.Menteri Chung dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa kerja sama yang erat antara Korea Selatan dan AS dalam isu-isu di Semenanjung Korea berjalan lancar, serta perdamaian dan kestabilan tetap terjaga di Semenanjung Korea.Ditambahkan pula, kedua negara harus melanjutkan kerja sama erat di situasi yang penting di Semenanjung Korea saat ini, dengan didasarkan pada aliansi antara kedua negara untuk mencegah provokasi Korea Utara dan mengajak Korea Utara kembali ke meja dialog.Sung Kim juga menekankan perlunya mengambil langkah tegas terhadap provokasi Korea Utara, walaupun AS tetap terbuka untuk berdialog dengan Korea Utara tanpa persyaratan apapun.Sementara itu, Sung Kim juga mengadakan pertemuan dengan Menteri Unifikasi Korea Selatan Lee In-young dan Wakil Menteri Unifikasi Choi Young-joon.