Presiden Terpilih Korsel Yoon dan Sung Kim Sepakat Perkuat Hubungan Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Presiden Terpilih Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengadakan jamuan makan secara tertutup dengan Perwakilan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Kebijakan Korea Utara, Sung Kim.Ini merupakan acara pribadi yang diadakan atas undangan Wakil Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Cheong Jin-seok pada hari Selasa (19/04), dan berlangsung lebih dari dua jam.Dalam wawancara telepon dengan KBS, Wakil Ketua Cheong mengutarakan bahwa pertemuan itu tidak memiliki agenda yang rumit seperti masalah diplomasi, namun kedua pihak sepakat untuk semakin memperkuat persekutuan antara Korea Selatan dan AS.Selain itu, calon Menteri Luar Negeri Korea Selatan yang baru, Park Jin, yang ditunjuk oleh Presiden Terpilih Yoon, juga dilaporkan bertemu dengan Sung Kim pada hari Rabu (20/04).Dalam kesempatan itu, keduanya membahas berbagai cara untuk terus melanjutkan kerja sama yang erat antara Korea Selatan dan AS dalam menghadapi Korea Utara setelah pemerintahan baru Korea Selatan diluncurkan pada 10 Mei mendatang.Adapun, perwakilan khusus AS itu dijadwalkan akan mengadakan serangkaian pertemuan dengan para pejabat pemerintahan saat ini dan pemerintahan yang akan datang, termasuk Kwon Yong-seh yang dinominasikan menjadi Menteri Unifikasi, guna melakukan diskusi mengenai arah tanggapan dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara.