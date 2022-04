KTT Pertama Antara Yoon Suk Yeol dan Joe Biden Kemungkinan Digelar pada 21 Mei

Photo : YONHAP News

Konferensi Tingkat Tinggi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) dipertimbangkan untuk digelar pada tanggal 21 Mei, setelah Presiden Terpilih Korea Selatan Yoon Suk Yeol dilantik sebagai Presiden Korea Selatan yang baru.Komite Transisi Kepresidenan pada Kamis (21/04) mengatakan bahwa jadwal kunjungan Presiden Biden ke Korea Selatan sedang dibahas. Ditambahkannya, Presiden Biden dijadwalkan berkunjung pada tanggal 20 Mei dan melakukan pertemuan dengan Presiden Terpilih Yoon pada tanggal 21, kemudian meninggalkan Korea Selatan pada 22 Mei.Presiden Biden berencana akan menghadiri KTT Quad, sebuah forum regional yang melibatkan AS, Australia, Jepang, dan India, pada 24 Mei di Jepang.Menurut subkomite urusan diplomasi dan keamanan Komite Transisi Kepresidenan, sebuat tim dari pemerintahan AS untuk mempersiapkan kunjungan tersebut akan mengunjungi Korea Selatan pada akhir pekan ini.Tim itu bersama pihak Korea Selatan akan membicarakan agenda pertemuan dan tempat pelaksanaan KTT antara Yoon dan Biden.Namun demikian, tempat pertemuan tersebut belum dapat ditentukan, sebagaimana kantor kepresidenan akan dipindahkan ke Yongsan.Pihak Komite Transisi Kepresidenan mengatakan kepada KBS bahwa pihak AS akan memilih lokasi pertemuan dari beberapa pilihan tempat yang ditawarkan oleh Korea Selatan.