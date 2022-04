Ekspor Korsel Naik 17% di 20 Hari Pertama April

Photo : YONHAP News

Ekspor tahunan Korea Selatan naik hampir 17 persen di 20 hari pertama bulan April.Menurut data sementara dari Layanan Bea Cukai Korea pada Kamis (21/04), ekspor Korea Selatan mencapai 36,3 miliar dolar AS pada periode tersebut, naik 16,9 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.Rata-rata ekspor harian juga naik 16,9 persen, dengan jumlah hari kerja yang sama dengan tahun lalu, yaitu 15,5 hari.Ekspor semikonduktor naik 22,9 persen dan ekspor produk minyak melonjak hampir 82 persen. Sementara ekspor mobil dan perangkat komunikasi nirkabel masing-masing turun 1 persen dan 10,7 persen.Ekspor ke Amerika Serikat dan Uni Eropa masing-masing meningkat 29,1 persen dan 12,3 persen, sementara ekspor ke Hong Kong anjlok lebih dari 32,3 persen.Adapun impor naik 25,5 persen, tercatat sebesar 41,5 miliar dolar AS dalam periode tersebut.Dari awal tahun ini hingga 20 April, akumulasi neraca perdagangan tahunan mencatat defisit sebesar 9,157 miliar dolar AS, sementara pada periode yang sama tahun lalu, perdagangan mencatatkan surplus sebesar 7,769 miliar dolar AS.