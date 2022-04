Kebakaran Gunung di Yangyang, Provinsi Gangwondo

Photo : KBS News

Akibat kebakaran gunung di Kabupaten Yangyang, Provinsi Gangwondo, Direktorat Jenderal Kehutanan Korea Selatan mengeluarkan peringatan 'level 1 kebakaran gunung' pada pukul 14.40 hari Jumat (22/04).Direktorat Jenderal Kehutanan Korea Selatan menyatakan pihaknya tengah berupaya memadamkan kebakaran dengan mengerahkan 7 unit helikopter dan 184 orang petugas pemadam kebakaran.Menurutnya, angin kencang bertiup dengan kecepatan 17 meter per detik, sehingga pihaknya mengeluarkan peringatan level 1 untuk mencegah penyebaran kebakaran.Level 1 kebakaran gunung dikeluarkan ketika luas kerugian yang diprediksi mencapai 5-30 hektar dan kecepatan angin rata-rata 3-7 meter per detik.Sementara itu, otoritas pemadam kebakaran juga mengeluarkan peringatan level 2, dan menempatkan kendaraan pemadam kebakaran di daerah sekitar.Pemerintah Kabupaten Yangyang telah mengirimkan pesan SMS kepada penduduk setempat untuk mengevakuasi diri.Pada tanggal 20 April, Institut Penelitian Hutan Nasional Korea di bawah Direktorat Jenderal Kehutanan Korea Selatan telah mengeluarkan peringatan waspada kebakaran gunung di 13 daerah, termasuk Goseong, Sokcho, Yangyang, dan Gangneung, sebagaimana terdapat perkiraan angin kencang berkecapatan 25 meter per detik di daerah sekitar Laut Timur hingga hari Jumat (22/04) ini.Otoritas kehutanan menghimbau warga masyarakat untuk tidak membakar sesuatu di luar rumah dan memperhatikan penggunaan peralatan yang menggunakan api.