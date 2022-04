Pertemuan Puncak Pertama antara Yoon dan Biden Digelar di Seoul pada 21 Mei

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dikonfirmasi akan mengunjungi Korea Selatan pada 21 Mei dan menggelar pertemuan tingkat tinggi pertama dengan Presiden Korea Selatan yang baru, Yoon Suk Yeol.Pihak Gedung Putih dilaporkan telah memastikan jadwal kunjungan Presiden Biden ke Korea Selatan selama tiga hari mulai tanggal 21 Mei dan sedang membahas jadwal kunjungan tersebut bersama pihak pemerintah Seoul.Sebuah sumber diplomatik AS menyampaikan bahwa Presiden Biden akan tiba di Seoul pada 21 Mei, sebelum mengunjungi Jepang pada 23 Mei dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) Quad, dan kemudian mengadakan pertemuan dengan Presiden Korea Selatan yang baru, Yoon Suk Yeol.Selain pertemuan puncak dengan Yoon, salah satu agenda utama Biden adalah kunjungan ke Desa Panmunjon yang terletak di perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara.Biden juga akan berkunjung ke pabrik semikonduktor, sebagaimana masalah rantai pasokan semikonduktor dan kerja sama ekonomi di bidang teknologi baru telah menjadi prioritas akhir-akhir ini.Selain itu, terdapat kemungkinan kunjungan kejutan oleh Presiden Biden ke kantor cabang Netflix di Korea Selatan.Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania di Dewan Keamanan Nasional AS, Edgars Kagan, telah berada di Korea Selatan sejak akhir pekan kemarin untuk membahas persiapan kunjungan Presiden Biden ke Korea Selatan bulan depan.