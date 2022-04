Mulai Mei, Asiana Airlines Tambah 18 Penerbangan Internasional Per Minggu

Photo : YONHAP News

Asiana Airlines pada hari Senin (25/04) mengungkapkan akan menambah 18 penerbangan per minggu di 9 rute penerbangan pada Mei.Langkah tersebut diambil sejalan dengan rencana pemerintah untuk menormalisasikan penerbangan internasional.Asiana Airlines akan mengoperasikan 2 penerbangan rute Incheon-Los Angeles per hari, atau sebanyak 14 penerbangan per minggu, sama dengan jumlah penerbangan saat sebelum pandemi COVID-19.Jalur penerbangan Incheon dan Sydney pun ditambah 3 penerbangan per minggu, dan akan ditambahkan lagi sebanyak 4 penerbangan per minggu mulai Juli.Pengoperasian penerbangan ke kawasan Asia pun diperluas, termasuk rute Incheon-Osaka akan ditambahkan dua kali seminggu menjadi sekali sehari, dan rute Incheon-Fukuoka akan bertambah seminggu sekali dan beroperasi tiga kali seminggu.Sementara penerbanganan Incheon - Hanoi, bertambah dari sebelumnya 6 penerbangan menjadi 7 penerbangan per minggu, serta penerbangan Incheon - Ho Chi Minh, Manila juga bertambah menjadi 10 penerbangan dari sebelumnya 7 penerbangan per minggu.Mulai 29 April, Asiana Airlines akan mulai kembali mengoperasikan 1 penerbangan per minggu ke Delhi, India, pertama kalinya setelah penangguhan selama 33 bulan sejak 8 Juni 2019.