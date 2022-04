Kemhan Korsel dan AS Sepakat Bersama Kaji Kebijakan Luar Angkasa

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengungkapkan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk bersama mengkaji kebijakan luar angkasa untuk mengembangkan kebijakan luar angkasa negara-negara aliansi pada hari Selasa (26/04).Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan AS menyepakati hal tersebut dalam Space Cooperation Working Group (SCWG) tingkat direktur ke-18 yang digelar di Washington DC, AS, pada hari Senin (25/04) waktu setempat.Kesepakatan kali ini tertuang dalam dokumen resmi yang mengusulkan arah pengembangan kebijakan luar angkasa antara Kementerian Pertahanan kedua negara untuk pertama kalinya, dan mengandung pelaksanaan tugas untuk meningkatkan kemampuan manajemen luar angkasa dalam menghadapi ancaman keamanan luar angkasa.Kajian bersama mengenai kebijakan luar angkasa antara Korea Selatan dan AS ini berhasil terlaksana setelah melalui pembahasan selama dua tahun sejak usulan pertama kali dilontarkan oleh pihak Korea Selatan pada bulan Februari 2020.Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kemampuan pengembangan luar angkasa dan kerja sama antara kedua negara melalui pertukaran informasi dan penyediaan pelatihan tenaga kerja profesional khusus luar angkasa, serta lainnya.Selain itu, keduanya juga akan memeriksa pelaksanaan tugas terkait kajian bersama untuk kebijakan luar angkasa melalui SCWG yang digelar secara rutin.Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa kedua pihak telah membahas mengenai kebijakan luar angkasa nasional secara mendalam, dan kerja sama serupa akan dikembangkan berdasarkan hubungan aliansi kedua negara.Hingga saat ini, SCWG telah digelar sebanyak 18 kali sejak perjanjian pembahasan kerja sama luar angkasa ditandatangani pada pertemuan konsultasi keamanan (SCM) antara Korea Selatan dan AS di bulan Oktober 2012.