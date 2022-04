Jumlah Rata-Rata Transaksi Valas Per Hari di Q1 Capai 65,55 Miliar Dolar AS

Photo : YONHAP News

Transaksi valuta asing pada kuartal pertama tahun ini meningkat secara signifikan karena volatilitas nilai tukar yang meningkat akibat kemungkinan kenaikan suku bunga Amerika Serikat dan invasi Rusia ke Ukraina, serta ekspor dan impor yang meningkat.Bank Sentral Korea (BOK) menyatakan pada hari Selasa (26/04) bahwa jumlah transaksi valuta asing per hari rata-rata mencapai 65,55 miliar dolar AS, meningkat 8,51 miliar dolar AS atau 14,9 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.Berdasarkan produk, transaksi spot tercatat sebesar 24,96 miliar dolar AS per hari, naik 17,7% dari kuartal sebelumnya, dan transaksi derivatif valuta asing juga naik 13,3% dari kuartal sebelumnya menjadi 405,59 miliar dolar AS.Volume transaksi di bank dalam negeri meningkat 6,5 persen dibandingkan kuartal sebelumnya dengan catatan 27,56 miliar dolar AS.Transaksi valuta asing di cabang bank asing mencapai 37,9 miliar dolar AS, naik 21,9% dari kuartal sebelumnya.