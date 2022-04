AS Tekankan Diplomasi dan Sanksi Setelah Parade Militer Besar-besaran Korut

Photo : YONHAP News

Washington menegaskan kembali kebijakan ganda mencakup diplomasi dan sanksi terhadap Korea Utara, setelah Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan kemungkinan serangan nuklir untuk pencegahan dalam parade militer besar-besaran baru-baru ini.Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Ned Price menyampaikan posisi pemerintah AS dalam sebuah konferensi pers pada hari Selasa (26/04) ketika ditanya mengenai pidato Kim yang dibuat dalam acara parade militer pada hari sebelumnya dalam rangka peringatan 90 tahun berdirinya Tentara Revolusioner Rakyat Korea.Price mengatakan pernyataan Kim sekali lagi “menegaskan” penilaian AS bahwa Korea Utara merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional dan rezim non-proliferasi global.Dia menekankan bahwa tujuan denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea tetap tidak berubah, menambahkan bahwa Washington tidak memiliki niat bermusuhan terhadap Pyongyang dan terbuka untuk diplomasi dan dialog.Namun, juru bicara itu mengatakan bahwa AS juga berkewajiban untuk menegakkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Korea Utara dan akan bekerja sama secara erat dengan negara-negara sekutu regional dan mitra PBB mengenai masalah tersebut, menegaskan kembali komitmen kuat AS untuk mempertahankan Korea Selatan dan Jepang.Dalam pidato hari Senin (25/04), yang dirilis pada hari Selasa (26/07) oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara, Kim memutuskan untuk semakin meningkatkan kekuatan nuklir negaranya dan mengatakan bahwa kekuatan nuklir serupa adalah pencegah agresi, namun tidak dibatasi hanya untuk pencegahan jika Korea Utara berada di bawah ancaman.