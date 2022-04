KTT Korsel - AS Digelar pada 21 Mei

Photo : YONHAP News

Presiden Terpilih Korea Selatan Yoon Suk Yeol akan mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada 21 Mei.Juru bicara Yoon, Bae Hyun-jin, mengungkapkan tanggal tersebut pada hari Kamis (28/04) ketika dia mengatakan bahwa Yoon menyambut baik rencana Biden untuk mengunjungi Korea Selatan mulai tanggal 20 hingga 22 Mei.Bae mengatakan Yoon berencana mengadakan pembicaraan yang ekstensif dengan presiden AS tentang cara memajukan aliansi Korea Selatan-AS dan memperkuat kerja sama dalam kebijakan Korea Utara, selain berbagi pandangan tentang isu-isu regional utama.Bae mengatakan Tim Transisi Kepresidenan berharap pertemuan puncak mendatang akan memberikan kesempatan bersejarah bagi Seoul dan Washington untuk semakin memajukan aliansi strategis komprehensif di antara kedua negara.Komentar Bae itu dibuat saat Gedung Putih secara resmi mengumumkan rencana Biden untuk mengunjungi Korea Selatan dan Jepang pada 20 hingga 24 Mei.Biden akan mengunjungi Korea Selatan untuk pertama kalinya sejak menjabat sebagai presiden AS pada Januari tahun lalu dan akan bertemu Yoon untuk pertama kalinya di pertemuan tingkat tinggi mendatang.Kedua pemimpin akan membahas masalah Semenanjung Korea, sebagaimana ketegangan meningkat di wilayah ini akibat serangkaian provokasi Korea Utara. Mereka juga akan meninjau berbagai cara substansial untuk meningkatkan hubungan kedua negara.Selama berada di Korea Selatan, Biden dijadwalkan akan mengunjungi Area Keamanan Bersama Panmunjeom di perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara serta fasilitas terkait industri semikonduktor untuk menyatakan pesan terkait keamanan dan ekonomi dalam kunjungan tersebut.