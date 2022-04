Photo : YONHAP News

Penyanyi lagu Gangnam Style’, Psy, yang sempat mengguncang dunia di tahun 2012, terus mencatatkan rekor baru.Menurut agensinya P-Nation pada tanggal 29 April, video musik "Gangnam Style" telah ditonton sebanyak lebih dari 4,4 miliar kali di YouTube pada tanggal 28 April, hanya dalam tiga bulan setelah ditonton sebanyak 4,3 miliar kali di bulan Januari.'Gangnam Style' dianggap sebagai salah satu lagu representatif tidak hanya bagi Psy sendiri tetapi juga memperkenalkan K-Pop ke dunia.Dirilis pada Juli 2012, lagu ini adalah lagu utama dari album reguler ke-6 Psy 'PSY 6 (SIX RULES), PART 1'.Lagu ini sangat populer dengan musik video lucu yang menampilkan 'tarian kuda' Gangnam style yang ikonik.Dengan ketenaran tersebut, lagu Psy menempati peringkat dua di tangga lagu Billboard AS 'Hot 100′, yang dianggap merupakan tantangan terbesar bagi penyanyi K-pop.Di YouTube, musik video tersebut melampaui 1 miliar penayangan dalam 161 hari sejak dirilis, dan memecahkan rekor sebagai video pertama yang melampaui 1 miliar penayangan sejak YouTube didirikan.Pada Mei 2014, video itu ditonton lebih dari 2 miliar kali untuk pertama kalinya dalam sejarah YouTube, dan ditonton 3 miliar kali pada November 2017 dan 4 miliar kali pada Maret tahun lalu, melanjutkan pencapaian rekor baru selama 10 tahun.Agensi tersebut mengatakan, selain lagu 'Gangnam Style', Psy juga menunjukkan kekuatannya di YouTube dengan mencatatkan 1,4 miliar penayangan untuk video musik 'GENTLEMAN', 800 juta penayangan musik video 'You're Just My Style', dan 300 juta penayangan video 'HANGOVER'.Pada hari Jumat (29/04), Psy merilis album terbarunya dalam lima tahun terakhir.Lagu andalan dari album reguler ke-9 'Cheap 9' ini adalah 'That That', yang diproduksi bersama dengan Suga, salah satu anggota grup BTS. Suga berpartisipasi dalam lagu duet dan muncul di video musik.