Nilai Tukar Won Korea Terhadap Dolar AS Melemah 9,20 Won

Photo : YONHAP News

Ditengah melonjaknya nilai tukar mata uang won terhadap dolar AS belakangan ini, sejumlah perusahaan sekuritas di Korea Selatan memperkirakan perlunya untuk mempertahankan nilai tukar tetap di kisaran 1.300 won per dolar.Di pasar valuta asing Seoul, nilai tukar mata uang won ditutup pada sesi perdagangan hari Senin (02/05) di angka 1.265,10 won per dolar AS, naik 9,20 won dari penutupan di perdagangan sehari sebelumnya.Seorang peneliti di perusahaan sekuritas Daeshin menerangkan bahwa fakta melemahnya mata uang yuan karena kekhawatiran akan perlambatan ekonomi China juga mempengaruhi nilai won.Dia melanjutkan bahwa kekhawatiran akan melemahnya nilai tukar mata uang won terhadap dolar AS akan terus berlanjut untuk beberapa waktu ke depan, sehingga berdampak pada peningkatan fluktuasi dan volatilitas pasar valuta asing.Dia juga memperkirakan nilai tukar won terhadap mata uang dolar AS akan terus melemah hingga ke kisaran 1.300 won per dolar AS.