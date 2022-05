Gedung Putih : AS Memiliki Hubungan Erat dengan Korea Selatan dan Jepang

Photo : KBS News

Sehubungan dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada akhir bulan Mei ini, Gedung Putih menyatakan bahwa AS memiliki hubungan erat dengan Korea Selatan dan Jepang.Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan bahwa sejumlah Presiden AS telah mengunjungi Korea Selatan hingga saat ini dan meminta untuk tidak mempertimbangkan secara mendalam mengenai urutan kunjungan Presiden AS ke Korea Selatan dan Jepang.Pernyataan tersebut dinilai bahwa AS menekankan hubungan alinasi antara Korea Selatan dan AS, serta menyatakan hubungan erat antara AS dengan Korea Selatan dan Jepang secara bersamaan.Presiden Joe Biden akan mengunjungi Korea Selatan pada tanggal 20-22 Mei dan kemudian berkunjung ke Jepang pada tanggal 22-24 Mei.Pada tanggal 21 Mei, KTT antara Korea Selatan dan AS akan digelar di Seoul, sementara KTT antara AS dan Jepang akan digelar di Tokyo pada tanggal 23 Mei, kemudian KTT Quad pada tanggal 24 Mei.Saat ditanya apakah kunjungan ke Korea Selatan terlebih dahulu tersebut terkait dengan isu Korea Utara atau kemungkinan partisipasi Korea Selatan dalam Quad, Psaki menjawab bahwa terdapat berbagai cara AS dapat terlibat dengan Korea Selatan, sebagaimana Korea Selatan adalah mitra yang penting.Ditambahkan pula, Quad akan tetap Quad, dan AS akan terus menjalin hubungan dengan Korea Selatan melalui berbagai mekanisme.